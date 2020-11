© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di divisione italiano Franco Federici, neo comandante della missione Nato in Kosovo (Kfor), è stato ricevuto oggi dal primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, per un primo incontro. Secondo quanto riferito dalla stessa Kfor su Twitter, il colloquio è stato incentrato sulla situazione della sicurezza in Kosovo e sull'ottima cooperazione esistente tra le istituzioni kosovare e la missione. (Alt)