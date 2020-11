Francia: Macron, dal 28 novembre consentiti spostamenti fino a 20 chilometri per 3 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 28 novembre in Francia saranno permessi spostamenti per passeggiare o fare attività fisica fino a 20 chilometri dal proprio domicilio con una durata massima di tre ore. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un intervento televisivo. Il sistema dell'autocertificazione "sarà mantenuto", ha sottolineato il titolare dell'Eliseo. Le cerimonie religiose potranno riprendere "nel limite di 30 persone", mentre i piccoli esercizi commerciali costretti a chiudere a novembre durante la serrata decisa nell'ambito della crisi del coronavirus potranno riaprire fino alle 21. Dal 15 dicembre "i cinema i teatri, i musei potranno riprendere le loro attività", ha annunciato il capo dello Stato.(Frp)