Covid: Kyriakides (Ue), segnali positivi in contenimento contagi anche in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la commissaria europea, questo sarà un Natale diverso. "Tutto è stato diverso nel 2020. Ma la priorità è sempre stata di sostenere decisioni che possano tutelare la salute e salvare vite. E questo penso debba essere sempre sottolineato. Dobbiamo continuare ad attuare misure che proteggono i cittadini e la salute pubblica", ha specificato. Misure come evitare gli spazi chiusi, gli assembramenti, troppi contatti, o il fatto di portare le mascherine sono "l'unico modo che abbiamo per contenere il virus", ha ricordato Kyriakides perché la priorità "è stata ed è ancora per tutti gli Stati membri salvare vite umane". Per quanto riguarda il dibattito sulla stagione sciistica e sul comportamento dei Paesi Ue nella gestione della pausa natalizia, "le misure adottate dagli Stati membri sono misure nazionali", ha ricordato. Mentre quello che la Commissione ha fatto "fin dall'inizio, lavorando a stretto contatto con gli Stati membri", è stato "fornire orientamenti su ciò che i Paesi devono fare per controllare la pandemia" e "questi orientamenti sono condivisi con tutti gli Stati membri e ciascun Paese, sulla base della propria situazione epidemiologica, può decidere come procedere", ha aggiunto. "E' importante coordinarsi, collaborare. Perché non possiamo combattere il virus dentro i nostri confini" in quanto "i virus attraversano i confini. Dobbiamo collaborare: questo è un punto fondamentale", ha evidenziato Kyriakides. (Beb)