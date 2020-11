Viterbo: azienda pneumatici in fiamme a Soriano, operaio ustionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio in una azienda che si occupa di pneumatici, oggi pomeriggio a Soriano nel Cimino. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 17 quando le fiamme sono divampate, per cause ancora da accertare, alimentandosi da alcune cataste di pneumatici. Sul posto, in località Sanguetta, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento mentre gli operatori del 118, hanno soccorso per poi trasportare in ospedale, un operaio che aveva riportato ustioni di vario genere e gravità. Sul posto anche i carabinieri.(Rer)