Covid: Kyriakides (Ue), vaccino non farà subito cadere misure, serve pazienza

- Il vaccino contro il Covid non farà cadere le misure di contenimento dall'oggi al domani, bisognerà continuare a rispettarle fin tanto che non sarà vaccinata una quota significativa della popolazione europea. Lo ha detto la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, alla trasmissione Tv "diMartedì" su "La7" condotta da Giovanni Floris. "L'unico modo per uscire dalla pandemia è trovare un vaccino e la strategia europea per i vaccini negli ultimi sei mesi ha comportato il fatto che abbiamo raggiunto sei accordi con sei vaccini potenziali che saranno disponibili per tutti gli Stati membri, allo stesso momento, con la stessa tempistica", ha spiegato. Questo, secondo Kyriakides, dimostra quanto è importante la "solidarietà" nell'Ue. "Lavorando insieme abbiamo un portafoglio di 6 vaccini e stiamo aspettando le autorizzazioni dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) così che possano essere valutati e, se tutto andrà bene, sarà concessa l'autorizzazione", ha aggiunto. (segue) (Beb)