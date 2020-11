Covid: Kyriakides (Ue), vaccino non farà subito cadere misure, serve pazienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi piace dare tempistiche o scadenze" sull'arrivo del vaccino. "Posso dire che ci siamo preparati e nel momento in cui chiederanno l'autorizzazione, l'Ema lavorerà per raggiungere una decisione. Ma non posso dire se sarà la metà di dicembre o la fine. Quello che io direi è che, sebbene noi ci stiamo muovendo velocemente, non lo faremo a scapito della sicurezza", ha evidenziato. "E' estremamente importante per noi che i cittadini europei sappiano che una volta che un vaccino sarà autorizzato dovrà rispettare tutti i criteri dell'Ema, non solo in efficienza, ma anche in sicurezza. Perché questo aumenterà i vantaggi della vaccinazione per gli europei. Non sono i vaccini che salvano la vita, è la vaccinazione che lo fa", ha specificato. (segue) (Beb)