Covid: Kyriakides (Ue), vaccino non farà subito cadere misure, serve pazienza (3)

- "Penso che una volta che avremo un vaccino efficace e sicuro, questo sarà un segno di speranza per tutti noi. Abbiamo visto come le nostre vite sono state stravolte dall'oggi al domani negli ultimi 10 mesi. So quanto questo sia difficile, so che è una grandissima sfida per le economie e le imprese. Ma chiedo ai cittadini di continuare a esercitare pazienza", ha detto. Perché quando arriverà un vaccino, "non potremo interrompere le misure", ma "dovremo continuare a mantenerle" fintanto che non "sarà vaccinata una percentuale significativa della popolazione". L'obbligatorietà dei vaccini è "competenza degli Stati membri", ha dichiarato Kyriakides rispondendo a una domanda di Floris. "Quello che posso dire è che la questione non è l'obbligatorietà: occorre essere trasparenti e chiari nella comunicazione così da far capire ai cittadini che il vaccino è il più sicuro possibile", ha concluso aggiungendo che su questo la Commissione sta lavorando a stretto contatto con i Paesi Ue. (Beb)