Francia: Macron, serrata in vigore fino al 15 dicembre

- La serrata attualmente in vigore in Francia terminerà il 15 dicembre prossimo se si arriverà a un bilancio di 5 mila casi positivi al giorno. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, spiegando che per quella data entrerà in vigore un coprifuoco dalle 21 alle 7 del mattino. "Potremo circolare liberamente le sere del 24 e del 31 dicembre per condividere questi momenti in famiglia. Ma gli assembranti sulla via pubblica non saranno tollerato durante questo periodo", ha detto Macron. "Verso il 20 gennaio potremo prendere, se possibile, nuove decisioni di apertura. Se il numero di contagi resta al di sotto dei 5 mila casi al giorno le palestre e i ristoranti potranno riaprire", ha dichiarato il presidente.(Frp)