Macron annuncia misure anti-Covid più "soft" a partire da sabato: ecco cosa cambia per chi vive in Francia

- Il picco della seconda ondata dell'epidemia di coronavirus in Francia "è passato". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un intervento televisivo. "Il numero di casi positivi al giorno è fortemente sceso. È stato superiore a 60 mila e la scorsa settimana si è stabilito a 20 mila casi al giorno in media. Dopo aver raggiunto 33.500 pazienti ricoverati il 26 novembre, abbiamo cominciato una lenta decrescita", ha detto Macron.LE NOVITA'A partire dal 28 novembre in Francia saranno permessi spostamenti per passeggiare o fare attività fisica fino a 20 chilometri dal proprio domicilio con una durata massima di tre ore. Il sistema dell'autocertificazione "sarà mantenuto", ha sottolineato il titolare dell'Eliseo. Le cerimonie religiose potranno riprendere "nel limite di 30 persone", mentre i piccoli esercizi commerciali costretti a chiudere a novembre durante la serrata decisa nell'ambito della crisi del coronavirus potranno riaprire fino alle 21. Dal 15 dicembre "i cinema i teatri, i musei potranno riprendere le loro attività", ha annunciato il capo dello Stato.LOCKDOWN E NUOVE MISUREIl lockdown attualmente in vigore in Francia terminerà il 15 dicembre prossimo se si arriverà a un bilancio di 5 mila casi positivi al giorno. Per quella data entrerà in vigore un coprifuoco dalle 21 alle 7 del mattino. "Potremo circolare liberamente le sere del 24 e del 31 dicembre per condividere questi momenti in famiglia. Ma gli assembranti sulla via pubblica non saranno tollerato durante questo periodo", ha detto Macron. "Verso il 20 gennaio potremo prendere, se possibile, nuove decisioni di apertura. Se il numero di contagi resta al di sotto dei 5 mila casi al giorno le palestre e i ristoranti potranno riaprire", ha dichiarato il presidente.LA QUESTIONE VACCINOMacron ha dichiarato che non renderà il vaccino anti Covid obbligatorio per i cittadini. "La vaccinazione deve avvenire in modo chiaro, trasparente, condividendo ad ogni tappa tutte le informazioni", ha spiegato il capo di Stato, aggiungendo che la campagna di vaccinazione sarà seguita da un comitato scientifico. Il presidente francese ha inoltre annunciato che le persone più anziane e più fragili saranno vaccinate tra fine dicembre e inizio gennaio. Il titolare dell'Eliseo ha spiegato che "saranno presentate delle tappe per permettere la vaccinazione del più ampio numero" di persone.(Frp)