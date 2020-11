Milano: riaperture scuole a rischio senza spalmare orari di punta Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un dpcm che impone di utilizzare il 50 per cento dei posti ci preoccupa: sono in corso tavoli a livello di città metropolitana per ridefinire gli orari e spalmare le ora di punta – ha spiegato il responsabile della rete di Atm Francesco Manzulli - nel momento in cui si è arrivati a un treno della metropolitana ogni minuto e mezzo, oltre non si può andare. Da questo deriva la necessità di andare a differenziare gli orari spalmando l'orario di punta". "Abbiamo concordato con il Comune integrazioni e potenziamento necessari al servizio - ha proseguito Manzulli - siamo arrivati a un punto in cui abbiamo messo a disposizione tutto sia come mezzi sia come uomini, abbiamo messo in pista il 110 per cento del servizio: oltre all'innesto di nuovi mezzi abbiamo deciso di non alienarne alcuni per arrivare a questa cifra". "Da qui – ha chiarito - la scelta di esternalizzare temporaneamente ai pullman granturismo privati per utilizzare rinforzi soprattutto negli orari di punta di ingresso e uscita dalle scuole. Abbiamo scelto linee di dimensione ridotta e caratterizzate da un numero ridotto di mezzi facilmente gestibili. Questo ci consente di utilizzare i nostri uomini e mezzi su linee dove c'è una reale necessità". (Rem)