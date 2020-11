© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Inaugurazione del nuovo mercato di Campagna Amica a Cerveteri. Appuntamento che si ripeterà ogni mercoledì dalle 8 alle 13,30 in via Aurelia al chilometro 41.600, dove sarà possibile acquistare frutta e verdura di stagione, cibi genuini e a chilometro zero direttamente dai nostri agricoltori. Via Aurelia km 41.600 Cerveteri – Ore 8.- Sustainability Day Acea, dibattito su Infrastrutture e Next City: le opportunità da una crisi. Incontro On line - Ore 10- Inaugurazione della sede della nuova associazione cittadina contro la violenza di genere a Civitavecchia. "Codice Rosso", è il nome scelto dalle tre fondatrici, le avvocatesse Rosita Gargiulo e Daniela Etna e la psicologa Valentino Di Sarno, e si propone lo scopo di sostenere, accogliere ed orientare le donne vittime di maltrattamenti, mettendo in atto, tutte le azioni necessarie per contrastare la violenza di genere. Corso Marconi 16 (sotto "I Portici"), Civitavecchia - Ore 10.30 (segue) (Rer)