Usa: vaccino Pfizer, Ford ordina 12 congelatori ultra-freddi

- Ford Motor sta ordinando una dozzina di congelatori ultra-freddi che possono conservare in modo sicuro il vaccino sperimentale per il coronavirus di Pfizer, con un occhio di riguardo per assicurarsi che i lavoratori della casa automobilistica statunitense abbiano accesso ai farmaci quando vengono distribuiti a livello nazionale, riferisce l'emittente "Cbnc". "Lo stiamo facendo in modo da poter mettere il vaccino a disposizione dei nostri dipendenti su base volontaria", ha detto il portavoce di Ford, Kelli Felker. (Nys)