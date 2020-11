Lazio: Coldiretti, per nuova programmazione Psr parola d'ordine "semplificazione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo percorso relativo alla realizzazione del prossimo Psr è quindi importante puntare alla semplificazione per sburocratizzare processi che rallentano lo sviluppo, ma anche realizzare bandi facilmente fruibili ed interpretabili, così come sottomisure più snelle. "La nuova programmazione e il futuro percorso del Psr devono prevedere necessariamente una svolta che passi da una forte semplificazione – conclude Granieri- Possono bastare poche misure con linee guida chiare, che consentano un'apertura snella e rapida dei bandi, oltre a sottomisure non vincolanti, tali da permettere di agire con elasticità. Il prossimo Psr deve essere all'insegna della semplicità, nel rispetto delle regole e delle esigenze territoriali, senza prestare il fianco ad inutili meccanismi burocratici, che rallentano lo sviluppo di una Regione molto agricola e produttiva, ma che può e deve essere messa in grado di competere". (Com)