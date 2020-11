Partita oggi la rubrica #LaMinistraRisponde: ecco come fare domande sui social a Lucia Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi #LaMinistraRisponde, la rubrica pensata dal ministero dell’Istruzione per dare risposta in modo rapido e diretto alle domande sulla scuola che studentesse e studenti, personale scolastico, genitori, cittadini vogliono rivolgere alla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Si parte con i ragazzi. Oggi, su Instagram, sarà pubblicata una storia con le indicazioni per partecipare. Le domande saranno raccolte fino a domani, dopodomani sarà pubblicato il video di risposta. La rubrica sarà periodica e sarà dedicata in modo alternato una volta ai ragazzi e, la volta successiva, al personale della scuola e alle famiglie.Oggi pomeriggio, intanto, la ministra dell'Istruzione ha incontrato David Lazzari, presidente dell'Ordine degli psicologi. "Da mesi lavoriamo insieme per supportare le scuole in questa fase di emergenza. Ora vogliamo rafforzare e rendere stabile questa collaborazione", ha scritto Azzolina su Twitter. (Rin)