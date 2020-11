Ecuador: proteste ottobre 12019, parlamento discute sfiducia per ministra Interno Romo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento dell'Ecuador avvia oggi il dibattito per una possibile sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno, Maria Paula Romo, sotto accusa per la getsoine delle proteste scatenate ad ottobre 2019. Si tratta delle proteste nate contro le misure economiche varate dal presidente Lenin Moreno, un piano di tagli ispirato alla sostenibilità dei conti pubblici, e che aveva tra le sue misure più in vista l'abolizione dei sussidi pubblici all'acquisto delle benzine. In particolare, scrive il quotidiano "El Telegrafo", la ministra è accusata di aver ordinato l'uso di gas lacrimogeni scaduti contro i manifestanti e contro centri di pace e accoglienza umanitaria. Un'altra accusa - i ritardo nella convocazione del Comitato inter istituzionale per la protezione dei giornalisti - è stata scartata perché non riconosciuta come diretta responsabilità del ministero. (segue) (Brb)