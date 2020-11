Ecuador: proteste ottobre 12019, parlamento discute sfiducia per ministra Interno Romo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romo avrà tre ore di tempo a disposizione per offrire al Congresso le sue ragioni. Per approvare la sfiducia occorrono i voti favorevoli di 91 dei 137 componenti l'Assemblea, ma Ancora l'esito del voto appare ancora incerto. I media descrivono una sostanziale spaccatura tra chi ritiene che non vi siano gli estremi per destituire Romo e chi al contrario ne vede le ragioni intatte. Le manifestazioni di ottobre si erano chiuse con la morte di undici persone, 1.330 arresti, 435 agenti di polizia feriti, 47 militari, dieci poliziotti e 20 giornalisti fermati. Scontri che stando alla Banca centrale avrebbero causato danni economici per 829 milioni e che hanno portato la procura a ben 819 indagini. (segue) (Brb)