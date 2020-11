Ecuador: proteste ottobre 12019, parlamento discute sfiducia per ministra Interno Romo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste erano nate a seguito della pubblicazione del decreto "883", un ampio pacchetto di misure frutto anche di un negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi), che aveva portato in breve a far lievitare anche del 100 per cento i costi dei carburanti alla pompa. Per garantire "ordine, tranquillità e sicurezza" contro il "caos" generato dall'ondata di proteste di piazza e dallo sciopero indetto dal sindacato dei trasporti, il governo aveva decretato il 3 ottobre uno stato di emergenza, per un periodo iniziale che la Corte Costituzionale ha fissato in 30 giorni, divenuto in breve nuovo motivo di serrate critiche da opposizioni e organismi internazionali. Nei giorni successivi erano stati adottati diversi altri provvedimenti per blindare il paese dalle proteste, tra cui lo stop alla circolazione in zone adiacenti edifici e istallazioni strategiche, dalle due alle cinque della mattina (segue) (Brb)