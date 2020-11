Sanità: assessore Lazio, Righini su ospedale Velletrio è distratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace che il Consigliere Righini sempre molto attento appare in questa fase molto distratto. Oggi la Giunta regionale ha deliberato un nuovo stanziamento per un importo di 808.441,07 euro a valere sull'esercizio dell'anno in corso per completare l'intervento di adeguamento del pronto soccorso di Velletri, già finanziato con la Dgr 496/2018. Il finanziamento è congruo con quanto previsto e progettato dalla Asl Roma 6 per migliorare la funzionalità del pronto soccorso. Ora monitoreremo sui tempi di attuazione dell'intervento". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)