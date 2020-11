Sociale: Borzì (Acli Roma), andare insieme oltre emergenza per rispondere a fame del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo periodo così difficile che stiamo attraverso, le tante persone che incontriamo quotidianamente con le nostre attività ci chiedono diverse cose: diritti, sostegno, lavoro dignitoso, bisogni materiali e cibo. Ma la fame più grande che c’è è quella di futuro, e quindi bisogna lavorare per trovare il modo di andare oltre l’emergenza". È quanto ha dichiarato Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia intervenendo oggi pomeriggio al web talk dal titolo "La qualità della vita nella Capitale oltre l'emergenza" volto ad analizzare l'impatto dell'emergenza Covid-19 nella Capitale e sulle Buone Pratiche attivate in questo periodo per rafforzare la coesione sociale. (segue) (Com)