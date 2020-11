Sociale: Borzì (Acli Roma), andare insieme oltre emergenza per rispondere a fame del futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento si svolge nell'ambito della decima edizione il Festival della dottrina sociale della Chiesa promosso dalla Fondazione Segni nuovi "quale luogo di confronto tra cattolici impegnati nel lavoro, nel sociale e in responsabilità pubbliche per ritrovarsi, riconoscersi, condividere timori, idee, speranze e azioni facendosi ispirare l'uno dall'altro. Un'edizione speciale che per la prima volta si svolge in versione diffusa, oltre a Verona, sede storica, in 20 città italiane, ma anche la prima senza il suo storico fondatore mons. Adriano Vincenzi, venuto a mancare prematuramente poco meno di un anno fa. RomaXFestivalDSC 2020 – Memoria del Futuro - Benessere della famiglia e complessità urbana è il tema dell'edizione romana che ha previsto una tre giorni ricca di iniziative, realizzate e promosse nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria per il contrasto della diffusione del Covid-19 che hanno toccato diverse tematiche che mettono al centro la qualità della vita e la complessità urbana", si legge nella nota. (segue) (Com)