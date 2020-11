Sociale: Borzì (Acli Roma), andare insieme oltre emergenza per rispondere a fame del futuro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa città – ha commentato Carlo Cellamare, professore di Urbanistica presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università La Sapienza di Roma – è incredibilmente ricca di energie importanti, anche nelle periferie più difficili. Ci sono iniziative, protagonismo sociale, anche a dispetto dell’immagine negativa che abbiamo. Si reagisce alle situazioni più dure, le persone vogliono dare dignità al luogo in cui vivono, si riappropriano di spazi, organizzano attività e iniziative sociali. Per me oggi le periferie di Roma, e del mondo, sono contemporaneamente luoghi di difficoltà e vitalità, c’è volontà e solidarietà. Sono luoghi di produzione culturale, dove si formano le nuove idee, ed è quindi importante valorizzarle e supportarle, inserendole in un progetto di futuro". (segue) (Com)