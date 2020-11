Sociale: Borzì (Acli Roma), andare insieme oltre emergenza per rispondere a fame del futuro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo vivendo – ha detto don Francesco Pesce, incaricato Pastorale sociale e del lavoro Diocesi di Roma – in un momento negativo, ma c’è bisogno di speranza e quindi dobbiamo abitare con gioia anche questo tempo, sebbene difficile. Anche in questa situazione di «deserto» lo Spirito ci permette infatti di realizzare incontri sorprendenti, come è capitato a tutti noi in questi mesi, fosse stato anche un incontro con noi stessi più profondo. Questo è quindi il tempo in cui bisogna facilitare gli incontri, rendere più facili le relazioni. In questo momento storico tanti uomini hanno sete di Dio, e Dio è la fonte della speranza. Il nostro compito è quindi annunciare Gesù, è questa la nostra vocazione cristiana". (segue) (Com)