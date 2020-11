Difesa: Tofalo, votato in commissione sistema satellitare telecomunicazioni governative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un intenso lavoro, è stato votato oggi anche alla Camera il Decreto interministeriale per l'ammodernamento e il rinnovamento del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative Sicral 3". Lo ha detto, in una nota, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Nello specifico, è prevista la sostituzione del satellite Sicral 1B, che sarà operativo fino al 2022, con la realizzazione del sistema satellitare Satcom per le telecomunicazioni governative, che oltre a soddisfare le esigenze strategico-operative della Difesa, sarà funzionale anche alle esigenze nazionali di altri comparti governativi per garantire il supporto trasmissivo per operazioni legate alla 'homeland security' e a pubbliche calamità", informa Tofalo."Il programma avrà durata pluriennale e si concluderà nel 2025 e graverà sullo stato di previsione della spesa del ministero dello Sviluppo economico, nell'ambito delle risorse allocate dalla Legge di Bilancio 2019, per un totale complessivo di 199 milioni di euro. Ciò rappresenta un significativo indotto economico per le piccole e medie imprese specializzate nel settore. Un'importante opportunità per le aziende che, insieme al resto del Paese, stanno attraversando una delicata fase legata all'emergenza sanitaria". Per Tofalo, "Il dominio spaziale, come quello cibernetico, rappresenta un settore strategico da valorizzare e sul quale investire. In questo settore la Difesa sta facendo grandi passi in avanti, puntando alla costituzione di un Comando per le Operazioni Spaziali. Lo Spazio è un importantissimo volano di crescita economica per il Paese che assicura sbocchi occupazionali alle nuove generazioni". (com)