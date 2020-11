Roma: Pedica (Pd), pista ciclabile a viale Angelico ennesima cartolina di degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pista ciclabile di viale Angelico? L'ennesima cartolina di degrado di Roma: cumuli di foglie, plastica, rami e addirittura un pezzo di tronco d'albero. E tutto questo è merito della giunta Raggi". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Quelle che Raggi chiama piste ciclabili sono discariche ciclabili. Invito la sindaca a fare una pedalata con me, le farò vedere il vero volto della città, non quello che lei fa vedere sui social", aggiunge. (Com)