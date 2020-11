Centrodestra: Meloni, mio modello è quello della confederazione di partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una confederazione di partiti che, però, sulle grandi materie sono capaci di essere compatti. E’ il modello per il centrodestra avanzato dal presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in risposta all'idea di federazione del leader della Lega Matteo Salvini, nel corso della puntata di “Fuori dal coro”, in onda questa sera su Rete4. “Se stiamo insieme c’è un perché, lo abbiamo dimostrato tante volte e non è un interesse - ha aggiunto la parlamentare riferendosi ai rapporti tra le forze della coalizione -. Noi stiamo insieme sempre per scelta, a differenza di chi siede oggi al governo della nazione semplicemente per mantenere il proprio posto in Parlamento o al governo. Anche in questa fase difficile abbiamo fatto le scelte fondamentali insieme, nonostante ci fosse un tentativo continuo di dividerci. Ci possono essere state delle sfumature diverse - ha concluso Meloni -, ma divisioni no”. (Rin)