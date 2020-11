Sociale: Battaglia (Pd), Roma ha bisogno di reti come Solid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il consolidamento di una rete cittadina di reti sociali e mutualistiche, protagoniste peraltro durante i durissimi mesi di lockdown con azioni di mutualismo e solidarietà di prossimità, é la speranza di una città che non si arrende e costruisce già l'alternativa per un domani diverso". Così in una nota Erica Battaglia della Direzione regionale del Pd. "La crisi della nostra Capitale - aggiunge - richiede ancora oggi un'Amministrazione attenta e sensibile, capace di spalancare il portone del Campidoglio per una capillare azione di aiuto e sostegno verso quei cittadini che più di altri pagano le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Il percorso che inizia oggi dai giardini di Piazza Vittorio ci investa tutti, Municipio per Municipio, strada per strada. Roma ha bisogno di reti come Solid, avamposto associativo di innovazione sociale, progettazione partecipata e nuove risposte utili alla Politica e ad un rinnovato impegno per Roma". (Com)