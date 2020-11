Covid: fonti presidenza Consiglio, Conte negativo, tosse provocata da sofferenza corde vocali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti della presidenza del Consiglio informano che "in merito alle ipotesi sullo stato di salute del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, circolate successivamente alla sua partecipazione alla trasmissione 'Otto e mezzo', si precisa che il presidente da qualche anno ha una sofferenza alle corde vocali, che si acuisce nel periodo invernale, e che non di rado gli provoca tosse. Si aggiunge, inoltre - proseguono le stesse fonti -, che questa mattina il presidente Conte si è sottoposto a un tampone molecolare, in vista della sua partecipazione al vertice italo-spagnolo fissato per domani a Palma di Maiorca. Il test ha dato esito negativo". (Rin)