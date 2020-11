Medio Oriente: Castaldo (M5s), accordi di Abramo sono "gravissimo limite a pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il peggior nemico della pace in Medio Oriente è arrendersi allo status quo e gli Accordi di Abramo presentano un gravissimo limite perché non danno alcun contributo alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Lo ha detto il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s), intervenendo in aula plenaria nel dibattito con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sulla situazione nella regione e sul tema degli Accordi di Abramo. "Credo che il peggior nemico della pace in Medio Oriente sia arrendersi allo status quo, all'educazione all'odio: non permettiamo, come Europa, che le nuove generazioni palestinesi e israeliane siano vittime, e non beneficiarie, degli Accordi di Abramo", ha detto. "Sebbene abbiano enormi potenzialità per rafforzare la strada del dialogo nella regione di fatto gli 'Accordi di Abramo' presentano un gravissimo limite: non danno alcun contributo concreto per risolvere il problema principale che da decenni destabilizza il Medio Oriente, e cioè il conflitto israelo-palestinese. Questi accordi somigliano più a un'alleanza anti-iraniana che a un trattato di pace e sembrano essere dunque più che un'intesa per ottenere qualcosa un'alleanza contro qualcuno", ha aggiunto. "Dal 1967 a oggi il mondo dovrebbe aver imparato che la situazione del Medio Oriente non potrà migliorare finché i palestinesi non vedranno un vero riconoscimento dei propri diritti", ha concluso. (Beb)