Lombardia: Cattaneo, con approvazione Preac si delinea percorso di sviluppo per regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione di questo atto di indirizzi del Piano Energia Ambiente e Clima si delinea il percorso di sviluppo futuro per la nostra Regione". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo commentando l'approvazione, in Consiglio Regionale, dell'Atto di Indirizzi del Piano Energia Ambiente e Clima. "Si tratta di un piano ambizioso e coraggioso con obiettivi chiari e ben definiti. Nei prossimi 10 anni - spiega l'assessore regionale - dobbiamo ridurre del 30 per cento i consumi energetici, che sono stabili da 20 anni. Da 20 anni, infatti, consumiamo 25 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) all'anno e al 2030 dovremo scendere a 17,5". (segue) (com)