Italia-Lussemburgo: Di Maio incontra omologo Asselborn, nuove opportunità di collaborazione in aerospazio

- Nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra Italia e Lussemburgo previsto dalla dichiarazione di intenti firmata a Roma nel 2019, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi il l'omologo del Lussemburgo, Jean Asselborn. Secondo quanto riferito dalla Farnesina in una nota, i due ministri hanno concordato di ampliare le consultazioni periodiche bilaterali, già attive tra i direttori per l’Europa, anche ad altri settori e ad altri ministeri. Il reciproco sostegno assicurato fin dalle fasi più critiche della prima ondata pandemica conferma la profondità del rapporto tra i due Paesi fondatori Ue, anche sulle sfide globali. Oltre ai temi bilaterali, il colloquio si è focalizzato sulle principali questioni europee, a partire da Next Generation Eu e Migrazioni, e sui maggiori temi di attualità internazionale. Sul piano bilaterale, si aggiunge nella nota, i due ministri hanno concordato sulle nuove opportunità di collaborazione e di investimenti legate in particolare alle nuove tecnologie e all’aerospaziale. La prossima apertura di una Unità di attrazione degli investimenti esteri di Ice-Agenzia nel Benelux sarà un utile strumento per accrescere ulteriormente il flusso di investimenti bilaterali. (segue) (Res)