Italia-Lussemburgo: Di Maio incontra omologo Asselborn, nuove opportunità di collaborazione in aerospazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu è stato al centro della discussione sui temi europei, con particolare riferimento alla sua importanza strategica per il futuro dell’Europa e all’esigenza di trovare un compromesso che contemperi le esigenze di tuti senza sacrificare l’irrinunciabile tutela dello Stato di diritto. Per una risposta efficace alla crisi prodotta dalla pandemia, è centrale un’azione comune Ue, come avviene con il progetto pilota di “Alleanza Inclusiva per il Vaccino”. Sulle questioni migratorie i due ministri hanno convenuto che ciascun Paese debba assumersi responsabilità adeguate a una sfida comune europea, senza abbandonare i Paesi di primo ingresso. Sui Balcani occidentali, Di Maio ha ribadito quanto l’Italia ritenga importante una rapida approvazione del pacchetto negoziale con Albania e Macedonia del Nord, quale tappa cruciale di una prospettiva credibile e sostenibile di integrazione europea e di stimolo alle necessarie riforme interne. (Res)