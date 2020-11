Covid: Buffagni, su piste sci decidono tecnici se tenerle chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piste da sci? "Se i tecnici dicono che vanno tenute chiuse, le terremo chiuse. La Svizzera le terrà aperte? Non faccio il Salvini a casa degli altri". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", il vice ministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni. Se dopo gli Stati generali le chiedessero di far parte della segretaria del M5s, come risponderebbe? "Si, se la segreteria servisse a decidere". In questo periodo si parla con una certa frequenza di un possibile ingresso di Forza Italia nel governo. Si sente di dire che non farebbe mai un esecutivo col Cavaliere? "Mai con Berlusconi, assolutamente mai con lui", ha concluso. (Rin)