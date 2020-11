Regno Unito, da dicembre test a pagamento per evitare la quarantena all'arrivo nel paese: i dettagli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, ha annunciato che a partire dal 15 dicembre i viaggiatori in arrivo in Inghilterra potranno ridurre il proprio autoisolamento di oltre la metà nel caso accettino di sottoporsi ad un test diagnostico a pagamento e risultino negativi. Sinora il governo richiedeva un autoisolamento di 14 giorni all'arrivo in Inghilterra dall'estero. Il test sarà fatto privatamente e sarà a pagamento, ad un costo che il ministro ha annunciato oscillerà tra le 65 e le 120 sterline (tra le 73 e le 140 euro). Schapps ha dichiarato che il nuovo provvedimento favorirà i viaggi internazionali e aiuterà l'industria aeronautica in crisi, mantenendo allo stesso tempo i cittadini sicuri. Le compagnie aeree hanno accolto con favore l'iniziativa, pur lamentando ritardi nell'adozione di misure in tal senso.Il primo ministro britannico, Boris Johnson, insieme al suo principale consigliere medico in tema di pandemia, Chris Whitty, si sono detti d'accordo nello stabilire come obiettivo finale quello di ambire ad allentare le restrizioni alle attività e agli assembramenti entro Pasqua, in seguito alle notizie positive provenienti dalle sperimentazioni finali del vaccino Oxford. La speranza, secondo il consigliere Whitty, è quella che la vita possa tornare alla normalità entro l'estate, mentre le regole di distanziamento sociale possano essere allentate entro la primavera. Il primo ministro ha aggiunto che, "col vento a favore", entro Pasqua la maggioranza delle persone a rischio saranno state vaccinate, e questo comporterà un sostanziale cambiamento rispetto alla posizione in cui siamo in questo momento. Tuttavia, ha sottolineato anche quanto importante sia non abbassare la guardia nei prossimi mesi, definendo la stagione in arrivo come un "inverno difficile", ma promettendo anche che in primavera la combinazione di vaccini disponibili e test alla popolazione avrebbero reso il concetto di lockdown "ridondante". (Rel)