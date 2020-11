© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I soldi alla cieca non li do più". Lo ha detto, in merito al voto di Fratelli d'Italia sul nuovo scostamento di bilancio, il presidente di Fd'I Giorgia Meloni, nel corso della puntata di “Fuori dal coro”, in onda questa sera su Rete4. “Prima di indebitare per altri miliardi mia figlia Ginevra, voglio sapere dove finiscono questi soldi”, ha concluso la parlamentare. (Rin)