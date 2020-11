Usa-Kuwait: Pompeo e Al Sabah firmano accordi di cooperazione in vari settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha incontrato oggi a Washington il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmad Nasser Al Mohammad Al Sabah, al termine della sessione corrente del Dialogo strategico fra i due Paesi. “Il Kuwait è uno dei nostri partner strategici più importanti in Medio Oriente e la nostra amministrazione ha lavorato duramente per approfondire i legami storici fra i nostri due paesi”, ha detto Pompeo durante una conferenza stampa congiunta, secondo quanto riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa. “Durante il nostro dialogo, giusto ora, abbiamo firmato un MoU (memorandum d’intesa) per accrescere la nostra cooperazione in aree come la ricerca biomedica e la condivisione d’informazioni”, ha aggiunto Pompeo, in riferimento alla pandemia di Covid-19, per cui “abbiamo finalizzato oggi un altro memorandum fra il Fondo del Kuwait e Usaid (l’agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale)”. (segue) (Nys)