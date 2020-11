Usa-Kuwait: Pompeo e Al Sabah firmano accordi di cooperazione in vari settori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa ha ricordato anche la “forte relazione” esistente fra i due Paesi in ambito di sicurezza. “L’anno prossimo è il 30mo anniversario dell’operazione Desert Storm, e della liberazione del Kuwait dalla sanguinaria tirannia di Saddam”, ha detto Pompeo, aggiungendo che la cooperazione fra Washington e Kuwait City è cominciata “fin da allora”. “Oggi, il Kuwait e l’Iraq collaborano strettamente e costruiscono legami per pace e prosperità, mentre il Kuwait ospita migliaia di truppe statunitensi”, ha ricordato Pompeo. I due Paesi, ha aggiunto inoltre Pompeo, combattono insieme contro lo Stato islamico e sono “allineati anche per contrastare il regime iraniano”. A questo proposito, il segretario di Stato ha ringraziato il Kuwait “per il suo sostegno alla campagna di massima pressione” degli Usa su Teheran. (segue) (Nys)