Usa-Kuwait: Pompeo e Al Sabah firmano accordi di cooperazione in vari settori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro degli Esteri del Kuwait ha innanzitutto ringraziato gli Usa per l’assistenza fornita al defunto emiro Sabah Al Ahmed Al Sabah, che negli ultimi mesi della sua vita ha ricevuto cure in territorio statunitense. “Mantenere questo dialogo strategico” fra i due Paesi in questo momento “è molto importante”, ha aggiunto il ministro. “Negli ultimi quattro anni abbiamo visto progressi in tutti i campi e settori, sono numerosi. E i sei gruppi di lavoro hanno fatto progressi enormi nella nostra relazione bilaterale, su difesa, sicurezza, economia, istruzione, sanità e diritti umani”, ha proseguito. Con la sfida del Covid-19, ha detto Al Sabah, “pensiamo anche che ci siano alcuni settori e ambiti in cui potenziare la collaborazione”, citando ad esempio lo sviluppo delle istituzioni sanitarie e la promozione della sicurezza alimentare. Il commercio fra i due Paesi “è cresciuto fino a 14 miliardi, fra il 2016 e il 2020”, ha detto Al Sabah. “Stiamo anche combattendo contro il terrorismo, e rafforzando la nostra cooperazione nella sicurezza cibernetica”, ha aggiunto. (Nys)