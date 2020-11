Covid: Boccia, oltre 3.500 medici per task force Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie ai 3.657 medici che hanno risposto al bando della Protezione civile per dare un supporto agli ospedali più in difficoltà. 200 medici saranno immediatamente operativi, gli altri rientreranno in appositi elenchi che le Regioni potranno scorrere per arruolarli. Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, che ha voluto ringraziare "ancora una volta chi ha risposto alla chiamata dello Stato”.(Rin)