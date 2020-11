Usa: Biden, più forti se collaboriamo con alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra che dovrà lavorare per la politica estera e della sicurezza dimostra che "l'America è tornata", pronta a "guidare il mondo", recuperando il dialogo con gli alleati. Lo ha detto il presidente eletto degli Usa, Joe Biden, presentando alcuni dei componenti della sua amministrazione. Questa squadra, ha aggiunto Biden, condivide la convinzione che "l'America è più forte quando lavora con i suoi alleati". "Una squadra che manterrà il nostro paese e la nostra gente al sicuro", ha aggiunto Biden che si è detto pronto "a confrontarsi con i nostri avversari e a non respingere gli alleati". Il leader democratico ha riferito delle chiamate ricevute "nella settimana che abbiamo vinto le elezioni", dai diversi capi di Stato che esprimevano l'attesa che gli Usa tornassero ad esercitare "il loro ruolo storico di leader globale nel pacifico come nell'Atlantico, e in tutto il mondo". (Nys)