Italia- Argentina: Settimana della Cucina Italiana, focus su dieta mediterranea, salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questa settimana in Argentina la quinta edizione della "Settimana della Cucina Italiana nel Mondo" dal titolo "Saperi e Sapori delle Terre Italiane, a 200 anni dalla nascita di Pellegrino Artusi". L'iniziativa che punta a diffondere l'eccellenza del settore eno-gastronomico italiano, è stata inaugurata con un Webinar, di lancio sul rapporto fra cucina e scienza e tecnologia e sull'internazionalizzazione dell'offerta formativa italiana in questo settore. "La cucina italiana e' salute, stile di vita, cultura dei territori, sviluppo economico ed export", questa la definizione con la quale l'ambasciatore italiano a Buenos Aires, Giuseppe Manzo, ha presentato l'iniziativa partecipando alla trasmissione "Alguien tiene que decirlo" dell'emittente "Radio Rivadavia". (segue) (Abu)