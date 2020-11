Italia- Argentina: Settimana della Cucina Italiana, focus su dieta mediterranea, salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricchissimo il programma della Settimana: dal Webinar di lancio sul rapporto fra cucina e scienza e tecnologia e sull'internazionalizzazione dell'offerta formativa italiana in questo settore (presente, fra gli altri, l'Università di Scienze Gastronomiche di Bra), al video sulla cucina italiana degli Chef di Buenos Aires Cuochi Italiani (Baci), fra cui Donato De Santis, simbolo della gastronomia italiana in Argentina, alla Masterclass con la scuola di cucina Mausi Sebess, agli incontri e masterclass con Chef italiani stellati come Massimiliano Alajmo. Chi vuole provare di persona i piatti durante questa settimana, può farlo nei ristoranti Baci. E la settimana non si chiude domenica 29, la prossima settimana l'Ambasciata d'Italia annuncerà con la selezione italiana dei cuochi di Baci un progetto di solidarietà nel settore della cucina. Uno spazio speciale nel programma di quest'anno è dedicato inoltre alla valorizzazione della dieta mediterranea come stile alimentare e di vita. (segue) (Abu)