Covid: Rezza (ministero Salute), spostamenti illimitati a Natale sono un rischio

- Il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel corso del punto stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia, ha voluto chiarire che durante le festività natalizie “spostamenti illimitati, a distanza o meno, e aggregazioni rappresentano un rischio per la diffusione del Covid-19”. Lo ha sottolineato in merito sul possibile divieto agli spostamenti fra regioni nel periodo di Natale o di Capodanno. (Rin)