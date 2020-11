Roma: Coldiretti, domani inaugurazione nuovo mercato di Campagna amica a Cerveteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurato domani, mercoledì 25 novembre, il nuovo mercato di Campagna amica a Cerveteri. Un appuntamento che si ripeterà ogni settimana dalle 8 alle 13,30 in via Aurelia al chilometro 41.600, dove sarà possibile acquistare frutta e verdura di stagione, cibi genuini e a chilometro zero direttamente dai nostri agricoltori. Tra i prodotti anche quelli della biodiversità romana, il cacio fiore di Columella, i broccoli romaneschi e poi ancora le zucchine in fiore e le coppiette di maiale, le uova, i salumi e i formaggi freschi e stagionati, oltre all’olio e al vino. (segue) (Com)