Roma: Coldiretti, domani inaugurazione nuovo mercato di Campagna amica a Cerveteri (2)

- Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme antiCovid e in massima sicurezza, con ingressi contingentati e misurazione della temperatura con termoscanner, oltre ai dispositivi. "Registriamo un aumento relativo all’apertura di nuovi mercati – dice il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti – che supera il 30 per cento con una domanda sempre crescete. Un segnale positivo che trova riscontro anche nel rapporto di fiducia, che si instaura tra consumatori e i nostri produttori, che sono in grado di far riscoprire sapori e ricette per preparare piatti tipici del territorio. Un ringraziamento vogliamo rivolgerlo al sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, all'assessore alle Politiche Agricole,Riccardo Ferri e all’amministrazione comunale, con la quale abbiamo lavorato in sinergia per l’apertura del nuovo mercato". (Com)