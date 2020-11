Covid: in Lombardia 4.886 nuovi casi, decessi +186 ma calo in terapie intensive (-13)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono 4.886 i nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 31.033 tamponi effettuati per un rapporto pari al 15,7 per cento. Lo comunica la Regione Lombardia nel consueto bollettino sull'andamento dell'epidemia. Da ieri diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-13, totale 932) mentre crescono quelli negli altri reparti (+29, totale 8.360). Dall'inizio dell'emergenza i decessi arrivano a 20.850 con un incremento di 186 persone nelle ultime 24 ore. I guariti/dimessi totale complessivo sono 212.175 (+5.858), di cui 6.924 dimessi e 205.251 guariti. (Rem)