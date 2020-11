Ue: Gelmini (FI), maggioranza litiga su Mes ma Paese è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "la maggioranza continua a litigare sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità), e il Paese è ancora in grave difficoltà nel contrastare l'emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia. Mancano medici e infermieri - continua la parlamentare in una nota -, gli ospedali e i pronto soccorso sono al collasso, i posti in terapia intensiva andrebbero auspicabilmente aumentati, la medicina territoriale stenta a decollare. I 37 miliardi del Mes potrebbero essere immediatamente disponibili e subito spendibili. Basta con le perdite di tempo". (Com)