Cinema: Franceschini, auguri a Gianfranco Rosi per corsa a Oscar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In attesa delle candidature degli altri Paesi e della selezione della cinquina finale che concorrerà per il miglior film straniero, tanti auguri a Gianfranco Rosi, che oggi con il suo "Notturno" comincia il suo percorso verso gli Oscar 2021. Una sfida difficile e entusiasmante, alla quale il film di Rosi è particolarmente attrezzato grazie al suo valore universale". Lo afferma, in una nota, il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, commentando la decisione della commissione di selezione istituita presso l'Anica.(com)