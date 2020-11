Lazio: M5s, approvato regolamento su biodistretti con nostre osservazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto per l'approvazione del regolamento odierno che pone in attuazione la recente legge regionale sui biodistretti. Mettiamo al centro, infatti, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei territori e la possibilità per i nostri imprenditori agricoli di fare rete ed essere più competitivi sul mercato". Lo dichiara Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente che ha approvato in data odierna il regolamento relativo alla legge regionale che istituisce i Biodistretti. "E' stato un regolamento molto partecipato con 31 osservazioni - conclude Novelli - segno che la Commissione, che mi onoro di presiedere, fornisce sempre ampio spazio a tutte le forze politiche e trova sempre una sintesi che va di pari passo con le esigenze dei territori". (segue) (Com)