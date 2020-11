Lazio: M5s, approvato regolamento su biodistretti con nostre osservazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo regolamento si andrà a riconoscere i Biodistretti, anche come strumento di valorizzazione dei territori – ha sottolineato Silvia Blasi - ed a definire le aree di eccellenza dal punto di vista biologico, per questo bisogna fare in modo che ci siano elementi di qualità che li caratterizzino, li distinguano e assicurino l'uso di coltivazioni meno impattanti. E' necessaria la definizione di parametri, anche minimi, che garantiscano il mantenimento di alcuni requisiti, sia a tutela dei fruitori che delle stesse aziende virtuose a cui vanno riconosciute le buone pratiche in agricoltura". (segue) (Com)