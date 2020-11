Covid: in lieve calo nuovi contagi in provincia di Milano (+1.442), cresce in quella di Varese (+1.011)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Milano sono 1.442, di cui 633 a Milano città i nuovi casi positivi al Covid-19 in lieve calo rispetto 1.604, di cui 576 a Milano città del giorno precedente. Lo comunica la Regione Lombardia nel consueto bollettino sull'andamento dell'epidemia. Rallentano i nuovi contagi anche in provincia di Monza Brianza (+496, ieri +749) e Como (+428, ieri +842) mentre cresce in provincia di Varese (+1.011, ieri +848). Nelle ultime 24 ore nelle restanti province di Bergamo e Brescia si registrano le seguenti nuove positività: Bergamo (+128), Brescia (+226), Mantova (+379), Cremona (+90), Lecco (+115), Lodi (+78), Pavia (+239) e Sondrio (+67). (Rem)